Bek Air вернет деньги почти за 10 тысяч билетов на рейсы до 31 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с приостановлением полетов авиакомпании «Бек Эйр», с 27 по 31 декабря т.г. авиакомпанией отменены около 100 рейсов по маршрутам (Нур-Султан-Кызылорда, Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы, Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР.

На данные рейсы было продано 9157 билетов (8180 взрослые, 765 дети, 212 младенцев).

Авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы авиакомпании Bek Air, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года.

Число пассажиров на рейсах авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 г. (компанией 1-2 января 2020 г. рейсы не планировались) составило 9785(8307 взрослые, 1153 дети, 325 младенцы).

Пассажирам отмененных рейсов предлагается рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

При этом, по информации казахстанских авиакомпаний, цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались. Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности . В преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни. Для предотвращения переплаты через посредников, пассажирам рекомендуется приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний и аккредитованных точках продаж.

По информации авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air пассажиры, отмененных рейсов, могут до 31 декабря воспользоваться услугами данных авиакомпаний при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air. Приобретение билетов необходимо осуществить непосредственно в кассах авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air. Авиакомпания Scat до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров авиакомпании Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air. Также авиакомпанией Air Astana введены дополнительные рейсы между городами Нур-Султан и Алматы 28 декабря текущего года (время вылета в 05:00 ч и 10:00 ч. по местному времени). Близкие родственники пострадавших пассажиров принимаются к перевозке бесплатно. Кроме того, в период новогодних праздников и каникул авиакомпания Air Astana ввела дополнительные рейсы из Алматы в Нур-Султан, Актобе, Актау и Атырау.

Телефоны колл-центров:

- АО «Авиационная администрация Казахстана» +7 (7172) 61 31 87;

- авиакомпании Air Astana +7 (7172) 58 44 77, +7 (7272) 44 44 77, +7 702 7024477;

- авиакомпании SCAT +7 (7252) 99 88 80 (вн. 277, 278);

- авиакомпании Qazaq Air +7 (7273) 56 14 14;

- авиакомпании Bek Air +7 (7273) 54 50 00, +7 701 7334576.