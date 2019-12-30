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вчера 18:54
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вчера 16:44
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Bek Air хотела добиться доступа к международным перелетам без соответствующего сертификата
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о попытках со стороны авиакомпании Bek Air отменить сертификаты IOSA, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Неоднократно Bek Air с участием лоббистов различных уровней пытались все эти годы отменить сертификаты IOSA, чтобы они могли осуществлять и международные авиарейсы. Но министерство на это не пошло, несмотря на всё это давление», - заявил Роман Скляр в кулуарах Правительства.
Он подчеркнул, что все казахстанские авиакомпании, которые осуществляют международные перевозки, получили данный сертификат.
«На внутренние перевозки тоже необходимо было его требование. Однако в 2016 году, вы знаете, была такая мощная кампания в СМИ, и некоторые журналисты, и некоторые депутаты поддержали его. Потому что, может быть, они и правы. Нет необходимости на внутренних маршрутах соответствовать дополнительным требованиям. И, когда уполномоченный государственный орган – Комитет гражданской авиации министерства индустрии – внесло это постановление, что требование IOSA необходимо и для внутренних перевозок, и для внешних, здесь есть какие-то элементы, так скажем, перестраховки. То есть, дополнительные требования», - объяснил Р. Скляр.
По его словам, в авиации излишних дополнительных требований для поддержания безопасности просто не существует.
«Тем не менее, было предписание Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции о том, что это нарушение прав предпринимателей, и министерство отменило это требование для внутренних рейсов», - добавил зампремьера.
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