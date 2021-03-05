Бегущего в метель впереди автоколонны полицейского наградили в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Сегодня в Костанае прошла церемония награждения полицейских медалями и грамотами МВД. Среди награждаемых и прославившийся в сети полицейский Амантай Байжанов, который в сильную метель сопровождал автоколонну, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония вручения прошла в областном казахском театре драмы имени И. Омарова с участием сотрудников полиции, родных и близких награждаемых.

Заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области полковник полиции Ардак Ынтыкбаев вручил медаль «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» инспектору службы батальона патрульной полиции УП Костаная Амантаю Байжанову. Грамотой Министерства внутренних дел также отмечен коллега Амантая Амир Шалгимбаев, который в тот самый день находился вместе с ним на службе.

«За храбрость, самоотверженность и героизм, проявленный при исполнении служебного долга», - говорится в приказе за подписью Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Е.З.

В присутствии коллег полковник полиции Ардак Ынтыкбаев вручил благодарственные письма родителям Амантая и Амира, поблагодарив их за достойное воспитание сыновей.

«От имени начальника Департамента полиции области хочу поблагодарить вас за ваш труд, за достойное воспитание сыновей, которые честно и добросовестно выполняют свой служебный долг. На таких примерах самоотверженного несения службы мы воспитываем молодое поколение полицейских и наглядно демонстрируем, как действует настоящий профессионал, патриот, который по зову сердца и призванию стоит на страже спокойствия и благополучия граждан»,- сказал Ардак Ынтыкбаев.

Перед награждением участникам был показан спектакль под названием «Сыған серенадасы», зрители с удовольствием окунулись в атмосферу невероятно красивой постановки областного театра. Профессиональная игра актеров никого не оставила равнодушным.

К слову, видео с поступком полицейского, где страж порядка бежал по заметенной дороге, указывая водителям путь, облетело казнет и собрало множество положительных откликов жителей страны.



