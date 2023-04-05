Беговой сезон открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беговой сезон в Астане открыт городским забегом на 5 км ASTANA RUN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На старт вышли более 350 любителей бега в возрастных категориях от 16 до 60 лет и старше.

Перед стартом бегуны провели коллективную разминку, подбадривая друг друга и желая удачи.

«Я живу в столице, участвую в ASTANA RUN. Настроение прекрасное, заряженное, бодрое. Хочу пожелать всем жителям столицы, кто участвует в забеге, лёгких стартов, позитивного настроения и удачи», – пожелала перед стартом астанчанка Алия Нургалиева.

Все спортсмены, прошедшие дистанцию, получили медаль финишера.

«В день соревнования погода порадовала атлетов. В забеге приняли участие около 350 спортсменов-любителей. Угощения в стартовом пакете, природная вода, горячий чай и вкусности на финише, а самое главное, спортивная борьба и официальный результат - всё это было на первом в сезоне столичном забеге. Благодарим всех участников, городские службы, медицинских работников, волонтеров, партнеров. Без вашей помощи наш праздник бега не был бы таким ярким и запоминающимся»,- сказал президент городской федерации триатлона Евгений Больгерт.

Победители и призеры определялись по лучшему результату отдельно среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях. Их наградили медалями, дипломами и денежными сертификатами.