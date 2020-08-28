Беглец задержан на границе жамбылскими полицейскими и пограничниками
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По двум серьезным статьям Уголовного Кодекса придется отвечать жителю Жамбылской области - незаконное пересечение Государственной границы и наркодилерство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Два года находился в розыске за незаконное пересечение Государственной границы 57-летний житель Рыскуловского района Жамбылской области. На днях он был задержан на границе, однако к имеющейся уже у него статье обвинения прибавилось наличие при нем наркотических средств.
«24 августа на государственной таможне между Казахстаном и Кыргызстаном сотрудниками департамента полиции Жамбылской области, совместно с Пограничной службой КНБ РК, был задержан 57-летний житель Рыскуловского района, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Задержанный находится в розыске с 2018 года за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 392 части 1 УК РК (умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан)».
При задержании у жителя Рыскуловского района было обнаружено и изъято 2 552 грамма высушенной марихуаны, сообщил начальник Меркенского районного отдела полиции подполковник полиции Нуржан Ахмедов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.
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