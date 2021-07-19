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    11:52, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Бегавшего в столице быка поймали полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июля в 03:21 в полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что по улице Жубанова на проезжей части бегает бык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге, отогнав животное с проезжей части, которое препятствовало дорожному движению, создавая аварийную ситуацию. Быка полицейские привязали во дворе дома по улице Иманова.

    Установлено, что 29-летний мужчина привез быка на Курбан айт, животное убежало. В отношении хозяина составлен административный протокол.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Видео
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