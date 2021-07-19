Бегавшего в столице быка поймали полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 июля в 03:21 в полицию на канал «102» поступило сообщение о том, что по улице Жубанова на проезжей части бегает бык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге, отогнав животное с проезжей части, которое препятствовало дорожному движению, создавая аварийную ситуацию. Быка полицейские привязали во дворе дома по улице Иманова.

Установлено, что 29-летний мужчина привез быка на Курбан айт, животное убежало. В отношении хозяина составлен административный протокол.



