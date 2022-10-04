АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оператор сотовой связи Beeline не будет отключать в Казахстане российские телеканалы. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Beeline в Казахстане не будет отключать российские телеканалы. За комментарием корреспондент Казинформа обратилась к оператору сотовой связи.

«Молодежный сегмент пользователей позитивно отреагировал на увеличение доли развлекательного video-on-demand контента, однако были и клиенты, которые обратились к нам с просьбой оставить новостные каналы в сетке вещания. В этой связи Beeline Казахстан принял коммерческое решение оставить состав пакетов для текущих пользователей без изменений. А обновленные пакеты с фокусом на развлекательный контент станут доступны для тех, кто оставит заявку на подключение 11 октября и позже. Как и ранее, мы будем регулярно проводить исследования предпочтений нашей аудитории и вносить коррективы в состав нашего предложения соответственно», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее Beeline Казахстан анонсировал пересмотр пакетов «TV Интернет Дома», а также сервиса BeeTV согласно своему фокусу на сегмент молодежной аудитории. В связи с чем, из предложения исключались некоторые международные каналы, в том числе, новостные France 24 HD, DW-TV, EuroNews English HD, «Беларусь 24 HD», «Первый канал. Всемирная сеть», RTVI, «ТВ Центр-International (TVCI)», Euronews, CNN International, «РосБизнесКонсалтинг-ТВ (РБК-ТВ)», «Россия-24», BBC World News, «РТР Планета», «ТНВ-Планета», «НТВ-Мир», 1+1 International. При этом увеличивалось количество телеканалов других жанров, а также включалась дополнительная подписка на фильмы и сериалы.

В компании ранее отмечали, что пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения – это привычная практика для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан ранее и будет продолжена в соответствии с предпочтениями абонентов.