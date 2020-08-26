Beeline прокомментировал подорожание тарифных планов в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин прокомментировал вопрос модератора о подорожании тарифных планов в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн пресс-конференции прозвучал вопрос от модератора: «У многих сотовых операторов, когда начинается новый учебный год, появились новые тарифные планы. Как мне известно, например, «Beeline» для роутеров и модемов платили в марте-апреле 5500 тенге, а сейчас 8 тысяч. Тариф «Супер Комфорт М» в Активе стоил 2390 тенге. Теперь этот тариф действует до 1 сентября, безлимит на социальные сети убрали. Для детей действует тариф «Bilim», звонки внутри сети 18 тенге в минуту, а все остальное платное. Как вы прокомментируете это?».

Евгений Настрадин отметил, что есть новые тарифные планы и старые текущие тарифные планы, которые не менялись.

«Что касается новых тарифных планов, пусть озвученная сумма не пугает. После простой калькуляции на деле вы получаете более выгодный тариф. Напомню, раньше в стоимость 5490 тенге входило использование тарифа на одном устройстве. Сейчас за сумму 7990 тенге тариф можно использовать не только на одном устройстве, но и на телефоне. Не нужно переплачивать за два тарифных плана. Мы улучшили наполнение, добавили безлимитные звонки на нашу сеть. Если покупать, это стоило бы 11 тысяч тенге», - прокомментировал главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин.

По словам председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, в образовательные ресурсы не входят социальные сети. Поэтому доступ к ним тарифицируется оператором

«Рынок у нас конкурентный. Вы затронули тариф «Bilim», он касается казахстанских образовательных ресурсов. В образовательные ресурсы не входят социальные сети. Поэтому доступ к ним тарифицируется оператором. Естественно, возникают такие вопросы. На тарифе «Bilim» мы дали уникальную возможность бесплатно пользоваться образовательными ресурсами. Каждый школьник может воспользоваться казахстанскими ресурсами», - отметил Куанышбек Есекеев.







