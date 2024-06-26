Беда от таких акимов – глава СКО раскритиковал районы за ремонт дорог

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов жестко «прошелся» по акимам районов и руководителям служб, ответственным за ремонт дорог. Глава региона считает, что всему виной головотяпство и безнаказанность, передает корреспондент агентства Kazinform.

После доклада руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ердена Шортыбаева возмущению Г.Нурмухамбетова не было предела. Как выяснилось, по некоторым проектам работы идут из рук вон плохо. Ремонт затягивается, акимы районов мер не принимают. Например, в Акжарском районе еще в прошлом году сняли покрытие с 50 км автодороги «Бостандық-Кіші-Қараой» и до сих пор не завершили ремонт. По внутрипоселковым дорогам не успевают осваивать выделенные средства.

- Непонятно, какую работу на местах проводят районные акимы? Если проекты, переходящие с прошлого года, чем они занимались зимой? Какую претензионную работу проводили? Как вы отреагировали, на кого докладные писали? В кои-то веки поступают деньги, за каждую копейку борешься... Сезон ремонта короткий. Умудряются не осваивать средства! На некоторых дорогах додумались снять верхний слой на 49-50 км и оставить. Когда спрашиваю, как умудрились, никто ответить не может. Что за отношение у акимов, у начальника управления? Вы должны в приемной у меня голодовку устроить, пока акима района не освобожу. Беда от таких акимов. Люди не получили дорогу. Переходящих проектов на 15 млрд тенге! И при этом акимы работают на своих местах, получают премии, - возмутился Г.Нурмухамбетов.

Он напомнил, что на ликвидацию последствий паводка направляют все средства, помогает бизнес. В то же время районы не осваивают выделенные из бюджета средства.

- Эта тусовка по судам результата не дает. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, выехать на объект, найти субподрядную организацию, решить вопрос зимой... 15 млрд тенге умудряются не освоить... Все есть, результата нет, - посетовал аким области.

Фото: акимат СКО

Подлил масла в огонь доклад и.о. руководителя филиала АО «НК «Казавтожол» Каната Усербаева. У главы региона накопились претензии к качеству ремонта дорожного полотна на трассах республиканского значения. Впрочем, как у всех североказахстанцев.

- По качеству ямочного ремонта. Почему большими маршрутами делаете? Не закрываете, а погода дождливая стоит? Ждете, выгадываете. Ямочный ремонт обычно делают на сутки. Вы же вскрываете, потом начинаете сушить, потом некачественно кладете асфальт. Прискоки есть. Это что земляная работа? Не должно быть прискоков. Потом люди жалуются. Не все же на джипах ездят. От вашего ямочного ремонта машины в кювет вылетают, - сказал Г.Нурмухамбетов.

К среднему ремонту тоже есть вопросы. В день подрядчики должны делать по нормативу один километр в день на участке. Тогда будут укладываться в сроки.

- Как студенту начинаете мне расписывать: мелкозернистый, крупнозернистый асфальт, основание. Это я знаю. В дожди вообще не должны ничего делать. Километр в день должны делать. Это норматив. Не надо лукавить. То, что вы мне расписали, томик изучать, у меня нет времени на это. Мне нужна простая таблица: где и какой подрядчик сколько делает покрытия в день, - отметил аким области.

Он напомнил, что бюджеты сейчас позволяют содержать дороги. Но на всех уровнях - недостаточный контроль.

- За любые действия в регионе я отвечают перед людьми и Президентом. Но руководители должны докладывать, как идет работа, кого наказывать. Люди мучаются от таких руководителей на местах. Правильно задают вопрос: куда смотрит власть. Все есть - дорог нет. Прыгаем после вашего ямочного ремонта. Это ваша безнаказанность и головотяпство. Хорошая рубашка, красивый галстук, хорошая должность и заработная плата, к сожалению... Принимайте меры и исправляйте. Для меня нет разницы – республиканская или областная дорога, - подчеркнул Г.Нурмухамбетов.

В этом году на развитие автомобильных дорог местного значения, улиц населенных пунктов и Петропавловска выделили 43,8 млрд тенге. Реализуется 145 проектов на 670 км. В том числе 16 по дорогам областного значения, 49 – районного, 57 – по улицам населенных пунктов и 23 – по дорогам Петропавловска. По 21 проекту работы завершились, принято в эксплуатацию 150 км.

На реконструкцию, капитальный и средний ремонт дорог республиканского значения выделили 22,2 млрд тенге. Еще 10 проектов на 52,1 млрд тенге планируют реализовать после финансирования за счет займов.