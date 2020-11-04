Бдительные соседи спасли от пожара жильцов многоэтажки в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в многоэтажном доме чуть не сгорела квартира на первом этаже. Бдительные соседи вовремя забили тревогу, заметив задымление в одной из квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поступило сообщение о задымлении в подъезде дома №50 в 17-м микрорайоне города Караганды. К месту были направлены силы и средства ПЧ-7. При проведении разведки пожарные выявили, что дым идет из квартиры, расположенной на первом этаже. Вскрыв входную металлическую дверь, бойцы обнаружили, что в сильно задымленной квартире происходит подгорание пищи, оставленной забывчивыми жильцами на включенной газовой плите. Благодаря бдительности соседей и оперативным действиям бойцов, пожара не произошло.
«С начала года на подобные случаи пожарные-спасатели Карагандинской области выезжали более 150 раз. Причиной подгорания пищи часто становится обыкновенная беспечность. Кастрюлю ставят на плиту и забывают про нее: засыпают от усталости или в состоянии алкогольного опьянения, уходят из дома. Звонки, как правило, поступают от соседей, когда в подъезде начинает распространяться едкий запах и дым», - пояснили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.
«Не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра; не включайте несколько конфорок одновременно на максимальную мощность; не держите рядом с плитой полотенца, бумагу и другие воспламеняющиеся предметы; постоянно контролируйте состояние кухонного электро- и газооборудования; Нельзя заливать горящее масло водой – это приведет к усилению горения», - добавили спасатели.
- Стрельба в Вене: словацкая полиция предупреждала, что злоумышленник пытался купить патроны
- Заявление об угоне своего авто подал житель Осакаровки, чтобы скрыть ДТП
- Шесть раз выезжали на тушение возгораний в одном доме пожарные Шахтинска
- Алматинка пострадала при пожаре в зоомагазине
- Нетрезвый покупатель ранил продавца в селе СКО
- 90 лет исполняется Карагандинскому театру им. К. С. Станиславского
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана