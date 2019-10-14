Бдительность детей проверяют по просьбам родителей полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сотрудники полиции и участники волонтерских служб по заявкам родителей проводят проверку их детей на соблюдения правил безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением местной полицейской службы департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями волонтерского движения «Rina.kz» в рамках проекта «Безопасность детей» осуществлено совместное мероприятие по проверке соблюдения правил безопасности детей. Для этого родители, чьи дети остаются дома одни, когда взрослые находятся на работе, должны были подать заявку. После чего совместная группа полиции проверяла действия детей, откроют ли они дверь квартиры чужим людям, если они стучатся в дверь. При проверке родители детей находились рядом с волонтерами и сотрудниками полиции. Так, в мероприятии приняли участие 5 семей. В квартирах четырех из которых, дети после стука, не убедившись, кто стучится в дверь, сразу открывали дверь, 1 ребенок после стука позвонил к матери на телефон, сообщив, что стучатся посторонние, и ни при каких условиях дверь не открыл», - рассказали в полиции.

Со всеми детьми, в присутствии родителей сотрудниками ювенальной полиции была проведена профилактическая беседа о том что, ни при каких ситуациях нельзя открывать двери незнакомцам, и что за дверями могут находиться люди, у которых есть преступный умысел.