Базы нефтепродуктов должны иметь приборы учета - Минэнерго РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов встретился с представителями Казахстанской топливной ассоциации, АО «Национальные информационные технологии», нефтебаз и поставщиков для обсуждения вводимого со следующего года требования об установке приборов учета на базах нефтепродуктов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Участникам рынка были разъяснены детали нормы, даны ответы на интересующие вопросы.

Напомним, норма по обязательному оснащению приборами учета баз нефтепродуктов вступает в силу с 1 января 2024 года. На сегодня несколько нефтебаз передают данные в режиме реального времени в систему учета отдельных видов нефтепродуктов (СУНП). Работа по разъяснению вступающих в силу требований будет продолжена.

Оснащение производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета послужит инструментом для принятия решений по распределению горюче-смазочных материалов на нефтебазах в адрес местных автозаправочных станций, так как посредством контрольных приборов учета будет осуществляться мониторинг объемов нефтепродуктов в режиме реального времени.