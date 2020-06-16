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Базу данных велосипедов создают полицейские СКО

16 Июня 2020 19:01
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Базу данных велосипедов создают полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителям Северо-Казахстанской области предлагают зарегистрировать велосипеды в единой базе данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, кражи велосипедов по-прежнему актуальны. С начала года стражи порядка зафиксировали 46 угонов. Раскрыть удалось только 24.

«Регистрация велосипеда в базе данных позволит быстрее идентифицировать его в случае кражи и послужит доказательной базой. Сделать это можно в участковом пункте или обратиться к любому полицейскому в пешем патруле. В базу данных вносят номерные знаки, которые есть практически у каждого велосипеда, какие-то особые приметы», - рассказали в пресс-службе.

Несколько дней назад полицейские раскрыли кражу спортивного велосипеда стоимостью 60 тысяч тенге. Владелица оставила его возле подъезда и уже через час не обнаружила на месте.

С помощью камер видеонаблюдения любителя чужого имущества нашли. На это ушла неделя. Однако 30-летний житель района М. Жумабаева успел продать велосипед случайному прохожему за 10 тысяч тенге. Покупку пришлось вернуть. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что информационную базу «Велосипед» уже создали актюбинские полицейские.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Олеся Жуковень

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