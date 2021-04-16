Базу данных велосипедов формируют в полиции Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские призывают горожан внести свои велосипеды в специально созданную базу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с наступлением весны ожидаемо увеличится число краж велосипедов. Стражи порядка называют этот вид преступления сезонным.

Чаще всего крадут велосипеды, оставленные «на минутку» возле подъездов домов, дверей магазинов либо припаркованные в подъездах или незакрытых тамбурах.

Владельцам велосипедов полицейские рекомендуют обязательно использовать надёжные противоугонные устройства. Толстый трос может отпугнуть преступника в людном месте, потому что его не получится «перекусить» быстро и незаметно. По возможности рекомендуется оставлять велосипеды в поле зрения камер видеонаблюдения.

«Жителям Петропавловска доступно ещё одно средство защиты: с прошлого года в управлении действует база данных велосипедов. Каждый владелец может внести в неё свой транспорт, указав серийный номер, цвет, модель, особые приметы. Процедура абсолютно добровольная, анкету можно заполнить в любом участковом пункте полиции. В случае кражи эти данные помогут быстрой идентификации похищенного», - сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

Сейчас в базе содержатся данные 939 велосипедов.