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    14:53, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Базу данных велосипедов формируют в полиции Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские призывают горожан внести свои велосипеды в специально созданную базу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, с наступлением весны ожидаемо увеличится число краж велосипедов. Стражи порядка называют этот вид преступления сезонным.

    Чаще всего крадут велосипеды, оставленные «на минутку» возле подъездов домов, дверей магазинов либо припаркованные в подъездах или незакрытых тамбурах.

    Владельцам велосипедов полицейские рекомендуют обязательно использовать надёжные противоугонные устройства. Толстый трос может отпугнуть преступника в людном месте, потому что его не получится «перекусить» быстро и незаметно. По возможности рекомендуется оставлять велосипеды в поле зрения камер видеонаблюдения.

    «Жителям Петропавловска доступно ещё одно средство защиты: с прошлого года в управлении действует база данных велосипедов. Каждый владелец может внести в неё свой транспорт, указав серийный номер, цвет, модель, особые приметы. Процедура абсолютно добровольная, анкету можно заполнить в любом участковом пункте полиции. В случае кражи эти данные помогут быстрой идентификации похищенного», - сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

    Сейчас в базе содержатся данные 939 велосипедов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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