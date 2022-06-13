13 Июня 2022 15:34

Базу данных клиентов Казпочты выставили на продажу в интернете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба АО «Казпочта» распространило сообщение касательно продажи базы данных своих клиентов в интернете, передает МИА «Казинформ».

«Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО «Казпочта», неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тыс. долларов. Утечки с серверов Казпочты не происходило», - говорится в сообщении компании.

Как подчеркнули в АО «Казпочта», до публикации объявления «информация о шантаже была передана в правоохранительные органы, Комитет национальной безопасности».

«Данный вопрос прорабатывается АО «Казпочта» совместно с правоохранительными органами для привлечения к ответственности физического лица», - заверили в компании.

