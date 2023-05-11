Базу бесплатного пробного ЕНТ обновили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед началом основного ЕНТ Национальный центр тестирования обновил базу бесплатного пробного тестирования. Тестирование проводится в онлайн формате на сайте центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

Пробное тестирование было разработано в целях помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриентам предоставляется возможность пройти бесплатное онлайн-тестирование на сайте НЦТ. Для этого тестируемым необходимо только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

«С начала учебного года бесплатное пробное тестирование прошли более 1,5 млн раз. Мы запустили тренировочные тесты в октябре, в декабре один раз обновляли базу вопросов. В этот раз перед основным ЕНТ решили добавить еще пару вариантов для лучшей подготовки абитуриентов к важному экзамену», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, в данный момент идет прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая включительно. Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля. Абитуриентам дана возможность сдать ЕНТ 2 раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ в прошлом году был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. После каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки на основном ЕНТ у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.