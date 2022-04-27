Базовую ставку не будут снижать в ближайшее время в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основная цель Национального банка – это сохранение ценовой стабильности в стране. Об этом заявил глава финрегулятора Галымжан Пирматов, отвечая на вопрос об условиях для снижения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это наш основной мандат, и мы принимаем решения в соответствии с этим мандатом. Качественный рост экономики при контролируемых уровнях инфляции был бы, наверное, самым желаемым результатом. Но в текущей ситуации, когда инфляция растет, а вместе с ней и инфляционные ожидания, снижать базовую ставку было бы неправильным и противоречило бы нашему основному мандату», - заявил Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, в мире есть примеры, когда стимулирующая денежно-кредитная политика, при растущих ценах, приводит к достаточно негативным результатам в долгосрочной перспективе.

«Что касается вопроса об уровне инфляции, при котором мы бы снизили базовую ставку - мы принимаем решение по базовой ставке, рассматривая широкий перечень макроэкономических показателей, прогнозов по этим показателям и их влияние на цены. То есть, мы начнем рассматривать вопрос о снижении базовой ставки, когда прогнозы по базовой ставке покажут, что будет снижение цен, давление спадет, на внешних рынках тоже произойдет стабилизация», - отметил глава Нацбанка.

«Только тогда мы будем рассматривать снижение базовой ставки. На сегодня, при нынешней ситуации, вопрос о снижении базовой ставки на повестке не стоял», - заключил Г. Пирматов.

Напомним, Нацбанк принял решение о повышении базовой ставки до 14% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15 %, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13 %.

Решение повысить базовую ставку отражает приверженность Нацбанка к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, а также в странах-торговых партнерах Казахстана, и их переноса на внутренние цены. Значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд.