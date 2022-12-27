Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Базовую пенсию увеличат в Казахстане

27 Декабря 2022, 10:51
Базовую пенсию увеличат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для пенсионеров старшего и сегодняшнего поколений в ближайшие 5 пять лет будет увеличена базовая пенсия. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в проекте Соцкодекса, Тамара Дуйсенова сообщила, что для пенсионеров старшего и сегодняшнего поколения в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

«Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк», - пояснила Тамара Дуйсенова.


Новости по теме
Правительство РК одобрило проект Социального кодекса
Цифровые центры занятости сформируют в Казахстане
Потерявшим работу казахстанцам предусмотрят выплаты из ГФСС
Теги:
Читайте также
Правительство РК одобрило проект Социального кодекса
Цифровые центры занятости сформируют в Казахстане
Потерявшим работу казахстанцам предусмотрят выплаты из ГФСС
Срок выплат по уходу за ребенком продлят в Казахстане
Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики - Тамара Дуйсенова
Сильные магнитные бури ждут землян в последние дни 2022 года
Благотворительный музыкальный фестиваль «BIZ ВIRGEMIZ FEST» прошел в Астане
Шесть лет не платил алименты своему ребенку житель СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане
2 Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
3 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
4 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
5 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане

Лента новостей