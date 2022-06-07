7 Июня 2022 16:35

Базовая ставка в 14 % окажет сдерживающее воздействие на рост цен – Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вчера Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14 %. На это решение повлияло несколько факторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое – это динамика инфляции. После мартовского шока месячная инфляция замедлилась до 2 % в апреле и 1,4 % в мае, однако все еще остается высокой, значительно превышая и прошлогодние показатели, и среднегодовые значения. Замедление ожидается в 2023 году до 7,5–9,5 %.

Риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции. Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на повышение цен на регулируемые услуги.

Вторым фактором, который учитывался при принятии решения о сохранении базовой ставки, стало состояние внутренней экономики. Национальный банк прогнозирует рост экономики Казахстана в ближайшие три года. Риском для прогноза ВВП в сторону существенного снижения в Нацбанке называют возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности.

Еще одна причина – это внешнеэкономическая конъюнктура. Инфляция в мире и странах-торговых партнерах продолжает ускоряться. В мае текущего года инфляция в Еврозоне достигла рекордной отметки 8,1 %. В России в апреле инфляция ускорилась до 17,8 %, в Китае – до 2,1 %. Индекс продовольственных цен ФАО ООН, несмотря на незначительное снижение второй месяц подряд, остается на близких к рекордным уровнях. В мае произошло снижение цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар. В то же время подиндексы цен на зерновые и мясо выросли. В Нацбанке ожидают, что пик внешней инфляции придется на третий квартал текущего года, затем будет наблюдаться постепенное ослабление инфляционных процессов вплоть до 2024 года.

С учетом баланса приведенных факторов Национальным банком и было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 14 %.

«Учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, считаем, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе. Национальный банк продолжит следить за ситуацией на мировых рынках, развитием геополитического кризиса и реализацией проинфляционных рисков», - сказал председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

От отметил, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 25 июля 2022 года. Решение будет приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.