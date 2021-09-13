Базовая ставка повышена в Казахстане до 9,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане повышена базовая ставка. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,50%», - сообщили в пресс-службе.

Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска. Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8,7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8,8%.

«Повторные вспышки COVID-19 замедлили деловую активность в мире и обострили проблемы глобальных поставок, усилив проинфляционные процессы. По прогнозам МВФ, на фоне вакцинации и стимулирующих мер в этом году мировая экономика продемонстрирует быстрое восстановление с последующим замедлением в 2022 году. Прогнозы международных организаций по росту экономик стран–торговых партнеров Казахстана улучшены по ЕС и России, а по Китаю немного снижены. Глобальное инфляционное давление продолжает оставаться на повышенном уровне на фоне увеличения цен на продукты питания, сырье, металлы и автомобили», - отметили в Нацбанке.

Вклад в инфляционный тренд формируется повышенными мировыми ценами на продовольствие. Об этом свидетельствует рост в годовом выражении индекса продовольственных цен ФАО в августе 2021 года на 32,9%. На этом фоне производители по всему миру сообщают о сохраняющихся проблемах с поставками и высокими ценами на логистику, сырье и готовую продукцию. Так, согласно индексу стоимости перевозки сухого груза Baltic Dry Index, стоимость отправки контейнера выросла в 3,4 раза по сравнению с декабрем 2019 года, по сравнению с маем 2020 года – в 7,4 раза. На этом фоне общий уровень инфляции в странах продолжает расти, превышая целевые ориентиры монетарных властей. Так, в США инфляция в июле 2021 года достигла максимального значения за 13 лет – 5,4%, в Еврозоне – максимального за 10 лет значения 3% в августе 2021 года, в России – максимального за 5 лет значения 6,7% в августе 2021 года. В связи с чем представители крупнейших регуляторов мира заявляют о целесообразности более раннего сворачивания программы выкупа активов, а развивающиеся страны уже приступили к циклу ужесточения монетарных условий. При этом сокращение монетарных стимулов со стороны ФРС США и ЕЦБ может привести к росту волатильности на финансовых рынках.