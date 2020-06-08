+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 13 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

База отдыха загорелась в ВКО

8 Июня 2020 21:05
Поделиться:
База отдыха загорелась в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане произошёл пожар на побережье Бухтарминского водохранилища, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что в районе базы отдыха «Сказка» загорелись два домика и сухая трава. Пожар тушили с воды и с земли.

«На ликвидации были задействованы 5 сотрудников «БИПЭК-АВТО-Азия-Авто» на пожарном катере «Бобёр» и 7 человек пожарной части №20. Площадь и причина пожара уточняются», - пояснили в ДЧС ВКО.

В департаменте напомнили, что с 2014 года данное судно круглосуточно дежурит на базе отдыха «Фортуна» и компания, на добровольных основах, оказывает помощь пожарным службам области в тушении пожаров.

Отметим, что пожар был локализован в 17:35.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив