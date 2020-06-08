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вчера 21:54
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База отдыха загорелась в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане произошёл пожар на побережье Бухтарминского водохранилища, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве сообщили, что в районе базы отдыха «Сказка» загорелись два домика и сухая трава. Пожар тушили с воды и с земли.
«На ликвидации были задействованы 5 сотрудников «БИПЭК-АВТО-Азия-Авто» на пожарном катере «Бобёр» и 7 человек пожарной части №20. Площадь и причина пожара уточняются», - пояснили в ДЧС ВКО.
В департаменте напомнили, что с 2014 года данное судно круглосуточно дежурит на базе отдыха «Фортуна» и компания, на добровольных основах, оказывает помощь пожарным службам области в тушении пожаров.
Отметим, что пожар был локализован в 17:35.
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