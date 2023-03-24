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Байжан Байгелди назначен заместителем начальника департамента полиции Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2023, 15:44
Байжан Байгелди назначен заместителем начальника департамента полиции Мангистауской области Фото: polisia.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Приказом МВД РК полковник полиции Байжан Байгелди в порядке ротации назначен на должность заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области.

Байжан Байгелди родился 26 мая 1974 года в селе Ерназар Жамбылской области. В 1995 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави по специальности «Юриспруденция».

Свою деятельность в правоохранительных органах начал в 1996 году в следствие прокуратуры города Жамбыла. Он занимал различные руководящие должности. В 2005 году назначен на должность начальника следственного управления департамента внутренних дел Жамбылской области.

С 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области.


Назначения   Мангистауская область   МВД РК  
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