«Байтерек» внедряет лучшие практики корпоративного управления

Холдинг «Байтерек» продолжает совершенствовать систему корпоративного управления в группе компаний в соответствии с лучшими международными практиками. Очередным шагом в реализации этой политики стало избрание независимого директора Ким Кевин Гвангила Председателем Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation», передает агентство Kazinform.

В международной практике назначение независимого директора председателем совета директоров является одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения объективности стратегических решений, независимого надзора за деятельностью исполнительного органа и минимизации потенциальных конфликтов интересов. Такой подход широко применяется ведущими международными финансовыми институтами, институтами развития и суверенными фондами.

Развитие института независимых директоров также является важной частью ESG-повестки. Компонент Governance отражает качество корпоративного управления, которое международные инвесторы, финансовые организации и рейтинговые агентства рассматривают как один из ключевых факторов устойчивости компании, эффективности управления рисками и инвестиционной привлекательности.

Председатель Правления Холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин отметил:

— Для Холдинга «Байтерек» корпоративное управление — это стратегический инструмент повышения эффективности государственных институтов развития. Сегодня инвесторы оценивают не только финансовые результаты компаний, но и качество корпоративного управления, уровень независимости советов директоров и эффективность системы принятия решений. Избрание независимого директора председателем Совета директоров является очередным шагом в формировании современной модели управления, основанной на профессионализме, объективности, прозрачности и ответственности. Это способствует укреплению доверия инвесторов, развитию ESG-практик и дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности компаний группы Холдинга, — сказал Рустам Карагойшин.

Холдинг «Байтерек» рассматривает развитие корпоративного управления как один из ключевых факторов повышения эффективности управления государственными активами, укрепления доверия инвесторов и международных партнеров, а также создания долгосрочной стоимости для экономики Казахстана. Работа по внедрению лучших международных практик корпоративного управления в группе компаний будет продолжена.