«Байтерек» расширяет сотрудничество с европейскими партнерами и международными финансовыми институтами

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия группа компаний холдинга «Байтерек» достигли ряда договоренностей по привлечению международного финансирования и реализации новых инвестиционных проектов с европейскими партнерами, передает Kazinform.

В ходе визита председатель правления АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» Рустам Карагойшин провел встречи с представителями европейского бизнеса и финансовых институтов, а также принял участие в круглом столе «РК–ЕС» с участием Президента Казахстана и Комиссара Европейского союза по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича.

Фото: АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

Одним из ключевых результатов визита стало подписание Банком Развития Казахстана кредитного соглашения о привлечении 780 млн долларов США от международного банковского синдиката в составе Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank и Commerzbank под гарантию Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) Группы Всемирного банка. Средства будут направлены на реализацию проектов по восстановлению и модернизации автомобильных дорог республиканского значения, включая участки Транскаспийского международного транспортного маршрута и международного транспортного коридора «Север — Юг».

Фото: АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

Кроме того, Банк Развития Казахстана и Европейский инвестиционный банк подписали письмо о намерениях о сотрудничестве по привлечению финансирования для проектов в сфере дорожной инфраструктуры, портов и логистики в рамках развития Среднего коридора.

В ходе переговоров с руководством компаний Sedecal, Roca Group, Dewulf Group и Väderstad AB обсуждены проекты промышленной кооперации и локализации производства в Казахстане. При участии холдинга подписаны два стратегических соглашения о создании и развитии промышленной кооперации в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

Фото: АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»

Также Экспортно-кредитное агентство Казахстана и бельгийское экспортно-кредитное агентство Credendo подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий развитие взаимодействия в сфере экспортного страхования и поддержки внешнеэкономической деятельности.