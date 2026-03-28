«Байтерек» представил цифровые решения и подписал меморандум с Astana Hub на Digital Qazaqstan 2026

Форум в Шымкенте объединил международную повестку и сфокусировался на концепции Industry 5.0. В центре внимания оказались прикладные решения, которые уже сегодня меняют бизнес-процессы.

Председатель правления холдинга Рустам Карагойшин принял участие в круглом столе «Корпорация 5.0», посвященном внедрению инноваций и ИИ в деятельность национальных корпораций.

В ходе форума был подписан меморандума между АО «НИХ „Байтерек“ и Astana Hub. Партнерство объединяет финансовые инструменты холдинга и инфраструктуру технопарка. Соглашение усиливает поддержку технологического предпринимательства и охватывает полный цикл развития проектов.

Резиденты Astana Hub получат доступ к инструментам экспортного страхования и предэкспортного финансирования через ЭКА, гарантийной поддержке через Фонд «Даму», а также венчурному и долевому финансированию через QIC. Это расширяет возможности роста и ускоряет масштабирование стартапов.

— Подписание меморандума позволяет объединить эти возможности и выстроить системную поддержку IT-компаний: от доступа к финансированию и гарантийным механизмам до сопровождения при выходе на экспортные рынки, — отметил Р. Карагойшин.

Отдельное внимание было уделено реальным кейсам внедрения ИИ в финансовом секторе. По словам зампредседателя правления «Байтерек» Усена Галыма, на портале Bgov.kz внедрен ИИ-ассистент, который помогает предпринимателям ориентироваться в более чем 70 мерах господдержки по 6 направлениям. Сервис уже сэкономил бизнесу порядка 30–40 тысяч часов и упростил доступ к необходимым инструментам.

В АО «Отбасы банк» чат-бот Quanysh-AI обрабатывает до 98% обращений клиентов. В «КазАгроФинанс» скоринговые модели позволяют получать предварительное решение по финансированию всего за 15 минут. Также внедрена система классификации сельхозтехники, которая позволяет ежегодно проводить инвентаризацию 27 тысяч единиц техники и сократила сроки рассмотрения заявок с трех месяцев до двух недель.

Такой подход холдинга «Байтерек», основанный на скорости, гибкости и применении AI, выводит поддержку бизнеса на уровень глобальной конкуренции. Казахстанские стартапы получают больше возможностей для масштабирования и выхода на экспортные рынки.