Байтерек подсветят красным цветом в поддержку борьбы с туберкулезом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня вечером монумент «Байтерек» подсветят красным цветом в поддержку борьбы с туберкулезом. Об этом сообщила директор Центра фтизиопульмонологии города Астаны Анна Цепке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 марта - День борьбы с туберкулезом. Как демонстрация того, что наш город выражает свою волю, имеет политическую приверженность к контролю за туберкулезом, символ нашей столицы этим вечером будет подсвечен красным цветом. Присоединяясь к этой инициативе, известные достопримечательности в других городах мира тоже подсвечиваются красным цветом», - сказала на брифинге в РСК Анна Цепке.

Глава Центра фтизиопульмонологии напомнила, что в этом году будет 5 лет как 26 сентября 2018 года ООН провела первое в истории совещание высокого уровня по туберкулезу, в ходе которого на уровне руководителей государств обсуждался статус туберкулеза как эпидемии и определялись меры, которые необходимо принять в целом в мире каждому государству, чтобы положить конец эпидемии туберкулеза.

«Итоговым документом стала политическая декларация, которая подписана всеми государствами-членами ООН. Там были подтверждены существующие обязательства в рамках целей устойчивого развития. Были определены цели, которые должны достичь государства, чтобы к 2030 году ликвидировать туберкулез как эпидемию. Это очень серьезное мероприятие говорит о том, что политическая приверженность вопросу туберкулеза в мире высока», - добавила Анна Цепке.