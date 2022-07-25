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«Байтерек» может стать надежным партнером для бизнесменов Саудовской Аравии - Канат Шарлапаев
25 Июля 2022 15:52

«Байтерек» может стать надежным партнером для бизнесменов Саудовской Аравии - Канат Шарлапаев

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - В Джидде состоялся инвестиционный круглый стол «Казахстан - Саудовская Аравия». В ходе бизнес-встречи, прошедшей в рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев выступил на круглом столе и презентовал работу холдинга и его роль в экономике страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приветствуя участников собрания, Канат Шарлапаев выразил уверенность, что первый визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, а также станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Саудовской Аравией и Казахстаном.

Председатель представил деятельность холдинга и подчеркнул его роль в экономике Казахстана, отметив, что «Байтерек» является ключевым институтом развития и главным финансовым агентом Правительства Казахстана, поддерживающим экономику страны в ключевых приоритетных секторах.

По его словам, совокупные активы холдинга составляют 22 млрд долларов при капитале в 3,7 млрд долларов. Стратегическими направлениями холдинга и его восьми портфельных компаний являются индустриально-инновационное развитие, продвижение экспорта отечественной продукции, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие АПК и жилищно-строительной отрасли.

К. Шарлапаев отметил, что холдинг уделяет важное внимание и развитию «зеленого» финансирования. Так, на сегодня направлено более 700 млн долларов на ряд «зеленых» проектов.

Канат Шарлапаев пригласил предпринимателей Саудовской Аравии вместе с холдингом «Байтерек» реализовать совместные проекты по возобновляемым источникам энергии в Казахстане, так как Саудовская Аравия имеет большой опыт и практику в этом направлении.

В заключение председатель холдинга «Байтерек» подчеркнул, что в современном мире геополитической неопределенности наличие надежного партнера является залогом долгосрочного устойчивого успеха, и холдинг может стать таким партнером для саудовских компаний, которые могут быть заинтересованы в ведении бизнеса в Казахстане.

Он заверил участников саудовско-казахстанской инвестиционного круглого стола, что холдинг «Байтерек» приложит все усилия для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Королевством Саудовской Аравии и Казахстаном.



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Корреспондент

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