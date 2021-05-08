«Байтерек» и «Нур Алем» окрасились в цвета флага ЕС в преддверии Дня Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Европы в столице Казахстана набережная реки Есиль, «Байтерек» и «Нур Алем» окрасились в цвета флага Европейского союза, передает МИА «Казинформ».

«Отметить этот знаменательный момент собрались сотрудники Представительства ЕС в Казахстане, стран-участниц Евросоюза и ряда международных организаций», - сообщило дипломатическое учреждение ЕС на своей странице в Facebook.

«Пользуясь случаем, мы поздравляем Казахстан с 30-летием Независимости. Пусть крепнет партнерство между Европейским союзом и Казахстаном», - написали европейские дипломаты.

День Европы отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского союза. Сегодня ЕС - это международная организация, в которую входят 27 стран.



