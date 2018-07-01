Байопик о Жаксылыке Ушкемпирове снимут на «Казахфильме»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова стартует кинопроект о первом казахе - олимпийском чемпионе Жаксылыке Ушкемпирове под рабочим названием «Жеңімпаз», передает МИА «Казинформ».

Спортивная драма расскажет о судьбе и жизни Героя труда РК, советского борца греко-римского стиля, чемпиона мира, олимпийского чемпиона (1980), заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Казахской ССР Жаксылыка Ушкемпирова.

Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма выступит Бахыт Каирбеков, автор более ста документальных картин.

«Это моя первая работа в жанре художественного кино. Это история о борце, которому долгое время не давали шанса выступать на международных аренах. Имея все возможные награды соревнований на уровне страны, на мировую площадку впервые он вышел лишь на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. В фильме будет показан весь путь становления спортсмена: от мальчишки из южного казахского аула до триумфа борца на Олимпиаде-80, когда весь СССР приветствовал первого чемпиона страны», - рассказал Бахыт Каирбеков.





Генеральный продюсер Тасболат Мерекенов сообщил, что съемки пройдут в Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Алматы и Алматинской области, также некоторые сцены будут отсняты в Беларуси. Проект стартует 29 июля и продолжится до конца сентября текущего года.

«После завершения кинофестиваля ШОС в Китае, где «Казахфильм» и «Беларусьфильм» подписали меморандум о сотрудничестве, мы со съемочной группой побывали в Минске, где нам показали некоторые спортивные объекты и соответствующий реквизит, отсылающий к 80-м годам. В Минске сохранились улицы, напоминающие Москву 80-х, где нет рекламных щитов, современных магазинов и ресторанов. Съемки в Минске запланированы на начало августа», - добавил режиссер.

Как сообщила кастинг-директор картины Айжан Дюсембаева, в республиканском кастинге, объявленном в конце марта текущего года, приняли участие свыше 1 000 подростков и юношей. После долгих фото- и видеопроб на главную роль были утверждены Эльнар Назаркул и Сануржан Сулейменов, которые будут играть роли юного и подросткового возраста Жаксылыка Ушкемпирова. Театральный актер Олжас Сак создаст образ молодого героя фильма, ну а на роль 60-летнего Жаксылыка Ушкемпирова приглашен народный артист Казахстана, актер Жезказганского театра Досжан Жанботаев.











