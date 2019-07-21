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Байконурский спортсмен стал бронзовым призером ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в Москве
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Байконурский спортсмен Ярослав Асанов вернулся домой с наградой чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ- 2019, который проходил в городе Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Турнир собрал более 1 500 спортсменов из разных стран. Как рассказал спортсмен, на чемпионате среди джитсеров была большая конкуренция.
Асанов выступил среди обладателей пурпурных поясов в весовой категории 95+. Он провел три встречи, по итогам которых стал обладателем бронзовой медали, сообщили в городском управлении культуры, молодежной политики, туризма и спорта.
Ярослав Асанов имеет звания двукратного чемпиона Республики Казахстан и семикратного чемпиона Алматы по джиу-джитсу и грэпплингу (вид спортивного единоборства).
В ноябре байконурский спортсмен планирует принять участие в чемпионате России по джиу-джитсу, а в декабре вновь выступит на чемпионате мира.
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