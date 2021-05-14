Байконурцы почтили память жертв теракта в Казани

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- Жители Байконура минутой молчания почтили память погибших школьников и учителей во время террористического акта в гимназии города Казани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Байконурцы, среди которых руководители и сотрудники предприятий города и космодрома, студенты, школьники, члены общественных организаций, волонтёры, простые горожане и гости города, собрались у памятника «Голуби мира» в пешеходной зоне главного проспекта Королева.

«Жители Байконура потрясены и опечалены трагическим событием, повлекшем гибель ни в чем не повинных детей и взрослых, и осуждают этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания. Байконурцы разделяют боль утраты с родными и близкими жертв трагедии и желают скорейшего выздоровления получившим ранения», - сказал глава администрации города Байконура Константин Бусыгин.

После минуты молчания участники памятной акции запустили в небо белые шары и возложили цветы и игрушки к памятнику «Голуби мира».

Как известно, в Татарстане в связи с трагедией был объявлен день траура. Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту РФ Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани. Президент РК Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью школьников в Казани.