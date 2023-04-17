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Байконурцы первыми посмотрели фильм «Вызов», снятый в космосе

Автор:  
Сара Кабикызы
17 Апреля 2023, 01:43
Байконурцы первыми посмотрели фильм «Вызов», снятый в космосе

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Одним из лучших подарков, который получили байконурцы ко Дню космонавтики, был премьерный показ художественного фильма «Вызов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители космического города были свидетелями, когда в космос 5 октября 2021 года с Байконура отправился космический корабль «Союз МС-19» с необычным экипажем, в составе которого был режиссер кино Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров тоже стал участником фильма, сыграв самого себя. Съемки фильма «Вызов» в космосе шли 12 дней, именно столько времени составляла космическая экспедиция киноэкипажа. Возвращались на Землю Шипенко и Пересильд вместе с космонавтом Олегом Новицким, игравшего космонавта, которому по сценарию кинодрамы, понадобилась срочная операция.

По сюжету фильма, главная героиня фильма, торакальный хирург Женя, которую сыграла Юлия Пересильд, за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Реальные съемки в Центре подготовки космонавтов, уникальные кадры на борту космической станции, игра актрисы-доктора, которая, несмотря на свой страх и риск, смогла провести сложнейшую операцию в условиях невесомости и спасти космонавта, земные проблемы семьи молодых врачей, которые, пройдя испытание космосом, поняли, что они любят друг друга – все есть в этой картине.

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Тысячный зрительный зал смотрел почти трехчасовой фильм на одном дыхании. Каждому байконурцу были близки и понятны чувства Юлии Пересильд, которая волею судьбы стала космонавтом и тоже полюбила Байконур.

Перед показом фильма авторы фильма, режиссер, актриса, руководитель Роскосмоса, по заказу которого снимался первый в истории художественный фильм в космосе, обратились по видеосвязи к жителям Байконура со словами благодарности за их труд.

Решение сделать байконурцев первыми зрителями «Вызова» было неслучайным. В съёмках фильма на земле и в космосе приняли участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые сыграли сами себя. В актёрский состав картины вошли Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и Елена Валюшкина.

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Как стало известно, на главную роль было подано около трёх тысяч заявок, количество которых сократили до 20—30, после чего остановили выбор на кандидатуре актрисы Юлии Пересильд.

Для подготовки к съёмкам Клим Шипенко интенсивно тренировался, сбросив 15 килограммов веса. В полёте он выполнял функции оператора, гримёра и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, уже трижды работавший в космосе, а Шипенко и Пересильд получили статус участников космического полёта.

На экраны российских кинотеатров, в том числе и на Байконуре, фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко выйдет 20 апреля 2023 года.

Освоение космоса   Байконур   Россия  
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