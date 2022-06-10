10 Июня 2022 18:55

Байконурцам представили нового спецредставителя Президента РК

БАЙКОНУР. КАЗИНФРМ – Программа рабочего визита акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева в Байконур началась со встречи с активом города с участием главы администрации Константина Бусыгина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава региона представил байконурцам вновь назначенного распоряжением Главы государства специального представителя Президента РК на космическом комплексе «Байконур» Кайрата Нуртая.

«Кайрат Ырзакулулы показал себя знающим и ответственным руководителем, хорошо знаком с ситуацией в регионе, в том числе на комплексе «Байконур». Для сохранения социально-политической стабильности необходимо тесное сотрудничество государственных органов, наших стран, общественных организаций для обеспечения конституционных прав граждан. Уверен, что для спецпредставителя Президента РК, для которого этот город родной, решение этих проблем совместно с главой администрации города Байконура по плечу», - отметил аким.

В рамках рабочего визита аким области посетил школу-лицей 277 города Байконур, познакомился с ходом строительства новых жилых многоэтажных домов, встретился с жителями поселка Торетам.



