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вчера 22:25
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Байконур завершит 2021 год запуском новой группировки спутников One Web
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и группировкой спутников OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проведена общая сборка ракеты космического назначения, которая установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс. 23 декабря комиссия примет решение о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс «Восток» (№ 31 площадка космодрома Байконур), сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36-ю космическими аппаратами OneWeb запланирован на 27 декабря 2021 года в 19 часов 10 минут времени Нур-Султана.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.
Предстоящим запуском космодром Байконур завершит пусковую программу 2021 года.
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