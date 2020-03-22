Байконур встретил Наурыз успешным запуском спутников One Web

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В ночь на 22 марта 2020 года с космодрома Байконур был успешный осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с циклограммой полета, после двух включений маршевой двигательной установки «Фрегата», состоялось последовательное штатное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой группе — два, в остальных — по четыре) от разгонного блока. Все 34 спутника выведены на свои целевые орбиты, сообщает пресс-служба Роскосмоса.













Несмотря на пандемию коронавируса, работы на космодроме Байконур продолжаются, но были введены ограничения на посещение представителями СМИ и гостей запусков с космодрома Байконур.

В самом же городе Байконуре введен режим повышенной готовности к чрезвычайному положению: введены ограничения по въезду на территорию города и выдачу разовых пропусков для граждан, приезжающих в командировки и по приглашению жителей города, приостановлена деятельность кинотеатров, выставок, музеев, а также торгово-развлекательных центров, отменены праздничные мероприятия.

В своем обращении глава администрации города Байконура Константин Бусыгин поздравил всех жителей с праздником Наурыз, пожелав мира, благополучия, стойкости духа и хорошего праздника в кругу семьи.

Сегодня в городской администрации состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура

Как сообщили члены оперативного штаба, на сегодня в городе Байконуре зараженных коронавирусом нет, 76 человек находятся в самоизоляции.

Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Гвианского космического центра с помощью ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» 28 февраля 2019 года. Еще 34 спутника OneWeb были успешно выведены на целевые орбиты 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на орбите более 600 спутников и обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Запуски планируется проводить с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.