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Байконур успешно завершил пусковую программу 2021 года

28 Декабря 2021 14:10
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Байконур успешно завершил пусковую программу 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся 27 декабря 2021 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb завершил программу пусков с космодрома Байконур в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отделение всех девяти групп космических аппаратов OneWeb от разгонного блока «Фрегат» прошло в соответствии с циклограммой, спутники выведены на заданные орбиты ы и приняты заказчиком на управление, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Согласно статистике, всего на сегодняшний день Роскосмос выполнил 25 пусков, 14 из которых с космодрома Байконур. Все пуски успешные, причем абсолютное большинство пусков (12) – это ракеты-носители «Союз-2», и два пуска произведено ракетой «Протон М».

Историческими стали космические запуски по программе Международной космической станции - старт пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) в апреле 2021 года, в канун 60-летия полета в космос первого человека Земли, а также в октябре 2021 года, когда на пилотируемом корабле «Союз МС-19» на МКС отправилась первая в мире киноэкспедиция (проект «Вызов»). А в декабре с Байконура стартовал «Союз МС-20» с космическими туристами из Японии.

Всего в течение 2021 года с космодрома Байконур на орбиту было отправлено три грузовых корабля «Прогресс».

Большое и важное значение для будущего российской пилотируемой космонавтики имели запуск в июле 2021 года модуля «Наука» для дооснащения МКС, а также пуск узлового модуля «Причал» на МКС в ноябре 2021 года.


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#Кызылординская область   #Освоение космоса   #Байконур   #Космос   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Сара Кабикызы

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