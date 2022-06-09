9 Июня 2022 01:34

Байконур уходит на летние каникулы

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур в течение двух предстоящих месяцев не планируются запуски ракет-носителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

3 июня состоялся успешный пуск транспортного грузового корабля «Союз МС-20», а ближайший запуск ракеты «Союз-2», согласно утвержденного с казахстанской стороной графика пусков с космодрома Байконур, намечен на 9 августа 2022 года.

Первый в этом году пуск ракеты – носителя «Протон-М» запланирован в период 1-10 сентября. «Протону» предстоит вывести на орбиту спутник связи для Анголы «Ангосат-2» взамен утраченного первого ангольского спутника. Как известно, связь со спутником «Ангосат-1», запущенным с Байконура 26 декабря 2017 года, была потеряна на следующий день после запуска.

21 сентября 2022 года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию должен отправиться транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22» с очередным экипажем на борту. В его составе командир корабля, космонавт Сергей Прокопьев, также бортинженеры Дмитрий Петелин и Анна Кикина.



