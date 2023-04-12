Байконур празднует День космонавтики

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на космическом комплексе «Байконур» проходят торжественные мероприятия в честь 62-ой годовщины полета в космос первого человека Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утро праздничного дня для жителей и гостей космической столицы по традиции начинается у памятника Юрию Гагарину. Школьники, студенты, руководители и специалисты предприятий Роскосмоса и Казкосмоса, ветераны космической отрасли, представители общественных организаций считают своим долгом почтить память первого космонавта Земли.

«Байконур всегда был и сегодня является примером, как можно жить и работать в мире», - отметил в своем приветственном слове глава администрации города Байконура Константин Бусыгин.

Специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, поздравляя байконурцев с праздником, подчеркнул, что Казахстан вкладывает средства в инфраструктуру города, и реализация совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек» на космодроме Байконур - дело чести наших дружественных стран.

Директор филиала Роскосмоса на Байконуре Игорь Дмитриев рассказал, что работы на космодроме продолжаются: пуски ракет, продлено сотрудничество по МКС, идет реализация проекта «Байтерек».

Участники торжественного митинга стали свидетелями проникновенной литературно-музыкальной композиции «Мы байконурцы», учащиеся Международной космической школы произвели запуски макетов ракет.

Затем сотни байконурцев возложили цветы к памятникам первого космонавта Юрия Гагарина и основоположника советской космонавтики Сергея Королева.

Во второй половине дня участники и победители Международного фестиваля-конкурса вокального творчества «Навстречу к звёздам», приуроченного к 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, дадут гала-концерт с участием группы «Motor-Roller» из города Алматы.

День открытых дверей объявили сегодня уникальные музеи истории космонавтики на Гагаринской площадке космодрома и в городском дворце культуры.

Байконурцы станут первыми зрителями фильма «Вызов», который был снят в космосе, на борту Международной космической станции. Два бесплатных сеанса презентации нового фильма о героизме космонавтов пройдут в кинотеатре «Сатурн».

В честь праздника для всех предприятий города объявлен сокращенный рабочий день.



