«Байконур повторить нельзя!» - ветеран Байконура, генерал-лейтенант Леонид Баранов

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Байконуре проходят праздничные мероприятия в честь 61-ой годовщины полета первого человека в космос. В кратком интервью МИА «Казинфом» почетный гражданин Байконура, экс начальник космодрома Байконур, ныне директор Байконурского филиала РКК «Энергия» Леонид Баранов поделился своим мнением о будущем Байконура.

- Леонид Тимофеевич, Вас знают и любят все байконурцы. С каким настроением встречаете нынешний День космонавтики?

- Живу и работаю на космодроме уже 46 лет. Знаете, действительно особый день сегодня, знаковый. Вчера был дождь такой редкий в этих краях, сегодня сияет солнце, голубое небо, город словно омыли чистой водой. Мы и сама природа радуется этому дню. Много событий было здесь и большинство из них имеет статус «первый». Но три даты для меня, и многих, особенно значимы. Это 1955 год, когда правительством СССР было принято решение о строительстве космодрома Байконур. Знаете, сейчас строятся новые космодромы в мире, в том числе и в России, но Байконур повторить нельзя! Вторая дата - это 1957 год, когда был запущен первый спутник Земли. Сейчас в космосе летают тысячи спутников, а этот, первый искусственный спутник Земли, был и остается первым. Конечно же, это 12 апреля 1961 года – когда героизм и мужество простого советского летчика Юрия Гагарина проложили людям дорогу в космос. Этот подвиг прорыва человечества в космос стал возможным великим умам конструкторов техники, военнослужащих, строителей, миллионов простых людей. И знаете, чему я радуюсь в такие дни, как сегодня? Что память жива об этих людях, и этот знак благодарности мы передаем следующим поколениям. История Байконура, его героев, патриотов живет в названиях улиц, скверов нашего города. Хотел бы от имени центрального Совета ветеранов поблагодарить руководителей городской администрации за решение назвать две улицы Байконура в честь ушедших в мир иной наших боевых друзей – генерал лейтенанта Алексея Шумилина и бывшего главу администрации города Байконура Геннадия Дмитриенко.

- Как сейчас обстоят дела на космодроме, стартовых площадках?

- Времена на космодроме Байконур сейчас нелегкие, работы стало меньше из-за отмены пусков в связи с известными событиями в геополитике. Но когда нам было легко? Мы всегда смотрели и смотрим с оптимизмом в будущее. Я надеюсь, что будет продлена работа Международной космической станции, надеюсь, что будет модернизирован Гагаринский старт - это икона космодрома Байконур. Надеюсь, что наш «Протон» еще поработает и будет построен космический ракетный комплекс «Байтерек». Вот тогда мы заживем лучше, веселее. И здесь хотел бы отметить роль городских служб в обеспечении функционирования космодрома. Сегодня это слаженный, единый организм, который дает жизнь космическому комплексу. И город у нас чистый, красивый, ухоженный, только жить и работать.

- Что пожелаете казахстанцам в этот праздничный день?

- Гордиться Байконуром, защищать и поддерживать Байконур – эту особую священную землю. Хочу пожелать Казахстану вечной дружбы с Россией. Я живу здесь с 1969 года и по сути стал уже казахом. Будем вместе жить, работать, дружно. Очень хочу, чтобы наши страны, как и планировали, построили «Байтерек» - это новый космический комплекс для Казахстана, верю в это. Хочу пожелать всем нам такого чистого неба, какое сегодня, 12 апреля 2022 года, стоит над Байконуром.