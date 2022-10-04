Байконур отметил космический юбилей

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на космическом комплексе «Байконур» состоялись торжественные мероприятия в честь 65-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Гагаринской стартовой площадке №1 космодрома, откуда 4 октября 1957 года был запущен первый спутник Земли, специалисты предприятий космической отрасли провели митинг в честь исторической даты мировой космонавтики.

В городе Байконуре жители и гости космической гавани приняли участие в церемонии открытия мемориальных досок заслуженных людей Байконура.

Две городские улицы теперь носят имена бывшего начальника космодрома Байконур ( 1992—1997гг. ) генерал-лейтенанта Алексея Шумилина и экс-главы администрации города Байконура (1994- 2002 гг.) Геннадия Дмитриенко.

На торжественном собрании, которое завершилось праздничным концертом в городском Дворце культуры, четырем заслуженным людям, жившим и работавшим на космодроме, были присуждены звания «Почетный гражданин города Байконура».

Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин и специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай поздравили байконурцев и гостей города с космическим юбилеем.

Как известно, запуск первого ИСЗ, или ПС - простейшего спутника, имел огромное значение для мира в целом. Именно с запуска ИСЗ с Байконура началось освоение космического пространства: первый выход человека в открытый космос, первый полет на Луну, изучение других планет с помощью зондов, создание орбитальной станции и выход за пределы Солнечной системы.

65 лет назад металлический шар весом всего в 83 кг, преодолев притяжение казахской степи, стал первым в мире спутником Земли, а также прародителем десятков тысяч космических аппаратов, находящихся сегодня на орбите.