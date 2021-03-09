Байконур отметил день рождения первого космонавта Земли

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Байконуре состоялся торжественный митинг, посвященный 87-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении заместитель главы администрации города Байконура Николай Адасёв подчеркнул значение подвига Юрия Гагарина для всего человечества и напомнил, что через месяц Байконур станет центром празднования 60-летия первого полёта человека в космос.

Сотрудники городских организаций и предприятий, участники движения «Будущее Байконура», добровольного студенческого спасательного отряда «Вымпел», школьники и студенты возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Коллектив городского дворца культуры представил литературно-музыкальную композицию в честь дня рождения первого космонавта Земли.

А ученики Международной космической школы запустили модели своих ракет.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. Его детство прошло здесь же, в селе Клушино Гжатского (ныне — Гагаринского) района Смоленской области, РСФСР.

В 1957 году Гагарин окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени К.Е.Ворошилова в городе Оренбурге по истребительному профилю. 9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. 7 марта 1960 года Юрий Гагарин в числе 12 молодых лётчиков был зачислен в первый отряд космонавтов, а в январе 1961 года приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на космическом корабле «Восток» вместе с Валерием Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем и Германом Титовым.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из землян совершил полёт в космос. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики.

Утром 27 марта 1968 года жизнь Героя Советского Союза Юрия Гагарина оборвалась. Самолет «МиГ-15УТИ», которым он управлял под руководством опытного инструктора, командира учебного авиаполка Владимира Серегина, разбился, выполняя учебный полет. Гагарину было всего 34 года…

Как стало известно, день рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина отмечают во многих городах мира.