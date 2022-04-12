Байконур отмечает День космонавтики

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на космическом комплексе «Байконур» празднуют День космонавтики, который решением ООН отмечается во всем мире, как день полета в космос первого человека Земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утро 12 апреля 2022 года в городе Байконуре началось с торжественного митинга у памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину с участием жителей города, руководителей космического комплекса, представителей российских и казахстанских предприятий, работающих на Байконуре.

Приветствуя участников, глава администрации Константин Бусыгин отметил, что для тысяч жителей города, которые готовили и сегодня готовят в космос космические корабли, 12 апреля – особая дата. «Нынешние байконурцы являются достойными преемниками славы первых испытателей. Доказательство тому – качественная подготовка и пуски ракет, надёжное функционирование комплекса «Байконур», - сказал он.

Участники митинга выразили особую благодарность ветеранам Байконура, специалистам космической отрасли, работникам городских структур, обеспечивающих космические запуски, всем тем, кому дорога судьба первого космодрома мира с пожеланием дальнейшего развития Байконура.

В дань памяти и уважения первопроходцам Байконура были возложены цветы к памятникам Юрию Гагарину, Сергею Королеву.

В течение всего дня в городе Байконуре продолжатся праздничные мероприятия. Состоится традиционный Гагаринский 32 километровый марафон, который начнется с Гагаринской стартовой площадки и завершится до центральной площади города. В этом году участие в легкоатлетической эстафете в честь Дня космонавтики принимают и школьники, который пройдут марафон по центральным улицам города.

Местные журналисты представят в киноконцертном зале «Сатурн» новые видеофильмы о развитии космонавтики, космодроме Байконур.

Во второй половине дня на центральной площади города состоится награждение и гала-концерт победителей Международного фестиваля вокального творчества «Навстречу звездам».

Напомним, сегодня в Нур-Султане в честь Дня космонавтики состоится встреча школьников и молодых ученых страны с казахстанскими космонавтами и специалистами космической отрасли.