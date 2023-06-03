Байконур отмечает 68-летие со дня основания

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня космический комплекс «Байконур» празднует 68-й день рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утренняя программа этого праздничного дня началась с возложения цветов памятнику главному строителю Байконура генералу Георгию Шубникову.

В парке первостроителей Байконура собрались руководители городской администрации, сотрудники казахстанских и российских организаций и учреждений, специалисты предприятий космической отрасли, горожане, студенты и школьники.

Жителей Байконура с праздником поздравили глава администрации города Константин Бусыгин, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур Игорь Дмитриев и директор филиала АО «ЦЭНКИ» - космического центра «Южный» Сергей Мочалов.

Сегодня в день города и космодрома Байконур 20 юных жителей получили свои паспорта и удостоверения личности. В торжественной обстановке Константин Бусыгин и Кайрат Нуртай вручили юношам и девушкам главный документ гражданина Российской Федерации и Республики Казахстан.

Во второй половине дня в городском Дворце культуры состоялась церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Байконур». В этом году этого высокого звания удостоилось 7 человек. Среди них ветеран космодрома, полковник Андрей Заровский, уроженец Байконура, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, полковник полиции Алексей Кузьмин, ветеран Байконура, врач-хирург Карасай Нуров, ветеран Великой Отечественной войны, один из основателей Дома ветеранов города Байконура Абдикадыр Тажибаев, ветеран Байконура, полковник Дмитрий Чистяков, ветеран Байконура и Вооруженных сил СССР, Михаил Яшуков

Праздничный вечер дня рождения города и космодрома Байконур завершится большой концертной программой на центральной площади города, которую подготовили творческие коллективы городского Дворца культуры и артисты областной филармонии Кызылординской области.