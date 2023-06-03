РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:02, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Байконур отмечает 68-летие со дня основания

    None
    Фото: Администрация г.Байконур
    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня космический комплекс «Байконур» празднует 68-й день рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Утренняя программа этого праздничного дня началась с возложения цветов памятнику главному строителю Байконура генералу Георгию Шубникову.

    В парке первостроителей Байконура собрались руководители городской администрации, сотрудники казахстанских и российских организаций и учреждений, специалисты предприятий космической отрасли, горожане, студенты и школьники.


    Жителей Байконура с праздником поздравили глава администрации города Константин Бусыгин, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур Игорь Дмитриев и директор филиала АО «ЦЭНКИ» - космического центра «Южный» Сергей Мочалов.

    Сегодня в день города и космодрома Байконур 20 юных жителей получили свои паспорта и удостоверения личности. В торжественной обстановке Константин Бусыгин и Кайрат Нуртай вручили юношам и девушкам главный документ гражданина Российской Федерации и Республики Казахстан.


    Во второй половине дня в городском Дворце культуры состоялась церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Байконур». В этом году этого высокого звания удостоилось 7 человек. Среди них ветеран космодрома, полковник Андрей Заровский, уроженец Байконура, космонавт Сергей Кудь-Сверчков, полковник полиции Алексей Кузьмин, ветеран Байконура, врач-хирург Карасай Нуров, ветеран Великой Отечественной войны, один из основателей Дома ветеранов города Байконура Абдикадыр Тажибаев, ветеран Байконура, полковник Дмитрий Чистяков, ветеран Байконура и Вооруженных сил СССР, Михаил Яшуков


    .

    Праздничный вечер дня рождения города и космодрома Байконур завершится большой концертной программой на центральной площади города, которую подготовили творческие коллективы городского Дворца культуры и артисты областной филармонии Кызылординской области.


    Теги:
    Общество Байконур
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!