Байконур начнет пусковую программу 2023 года с запуска ракеты «Протон-М»

18 Января 2023, 18:31

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к первым космическим запускам 2023 года, передает корреспондент ИА «Казинформ».

Ближайший старт намечен на 5 февраля 2023 года. Согласно плану пусков, в этот день с 81-ой площадки космодрома Байконур будет запущена ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и геостационарным гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 4.

«Специалисты космического центра «Южный» и АО «НПО Лавочкина» завершили операции по заправке космического аппарата «Электро-Л» № 4 компонентами топлива», - сообщили в Центре эксплуатации наземной космической техники (ЦЭНКИ).

Технологические операции на заправочной станции продолжались в течение 4 дней. Далее космический аппарат был доставлен на технический комплекс площадки № 31 космодрома Байконур.

«Электро-Л» №4 - четвертый космический аппарат российской геостационарной гидрометеорологической системы, разработанной в НПО Лавочкина. Космическая система работает на околоземной орбите уже более 10 лет и обеспечивает многоспектральную съемку поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.

Предстоящий пуск «Протона» был перенесен с декабря 2022 года на начало 2023 года. Всего же в прошлом году с Байконура была запущена всего одна ракета - носитель «Протон-М».

Как сообщалось, в феврале 2023 года с Байконура планируется выполнить сразу три пуска.

Фото: Космический центр «Южный»