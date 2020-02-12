Байконур: начало начал

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В июне 2020 года космический комплекс «Байконур» будет отмечать свое 65-летие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официально датой создания космодрома и города Байконур считается 2 июня 1955 года, когда была утверждена организационно-штатная структура полигона и создан штаб полигона — войсковая часть 11284.

Первый же документ был подписан 12 февраля 1955 года, когда совместным постановлением № 292 -181сс ЦК КПСС и Совета министров СССР был создан Научно-исследовательский испытательный полигон № 5 Министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначенный для испытаний ракетной техники.

Как сообщалось, музей истории космодрома Байконур начал хорошую памятную акцию по публикации воспоминаний ветеранов Байконура.

На Байконуре есть два исторических музея - один непосредственно на космодроме, рядом со знаменитым Гагаринским стартовым комплексом, другой в городе Байконуре. Уникальный музей истории космодрома Байконур недавно отметил свое 55-летие, а городскому музею, который изначально был создан как музей военных строителей Байконура, пока только 25 лет.

В специальных залах городского музея истории Байконура большое внимание уделено строителям космодрома. Архивные фото, документы ярко передают то время, когда неимоверным трудом создавался первый космодром мира.

Руководителем со строительства первого космодрома мира был назначен строитель, генерал-майор Георгий Максимович Шубников. Первый отряд военных строителей прибыл на станцию Тюра-Там 12 января 1955 года.





Район формирования полигона в первой половине 1955 года имел условное наименование «Тайга». К началу испытаний и запусков на полигоне находились 527 инженеров и 237 техников, общая численность военнослужащих — 3600 человек.

Строительные работы на полигоне были начаты во второй половине зимы 1955 года. Поначалу военные строители жили в палатках, весной появились первые землянки на берегу Сырдарьи, а 5 мая 1955 года было заложено первое капитальное (деревянное) здание жилого городка.

В конце 1955 года на сооружении объекта, получившего кодовое название «Стадион», работало уже 2,5 тысячи военных и вольнонаемных рабочих и до 20 тысяч «стройбатовцев».

Спустя 2 года, 5 мая 1957 года, специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, а 6 мая первую ракету Р-7 уже установили на этом комплексе.

Так начинался Байконур.