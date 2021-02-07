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Байконур готовится к первому пилотируемому запуску 2021 года

Автор:  
Сара Кабикызы
7 Февраля 2021, 15:01
Байконур готовится к первому пилотируемому запуску 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с графиком работ состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса, выполнены операции по проверке функционирования радиотехнической аппаратуры, обеспечивающей сближение и стыковку корабля «Союз МС-18» с Международной космической станцией, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на борт МКС экипаж следующей 65-й основной экспедиции.

Как сообщалось, ближайшие пуски с космодрома Байконур назначены: на 15 февраля 2021 года - в этот день должен состояться старт космического грузовика «Прогресс МС-16», 28 февраля - запуск космического аппарата «Арктика-М».


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