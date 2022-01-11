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    19:30, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Байконур: город и космодром функционируют в штатном режиме

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Жители Байконура вместе со всеми казахстанцами и россиянами скорбят в день общенационального траура Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разделяем боль утраты по погибшим с их родными и близкими, выражаем искренние соболезнования и слова сочувствия родителям погибших во время трагических событий в ряде регионов страны, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения», - говорится в сообщении на официальном сайте администрации города Байконура.

    Сегодня в Байконуре, как и по всему Казахстану, приспущены государственные флаги РК.

    Внимание администрации города сосредоточено на анализе состояния городской инфраструктуры, наличия в городе продуктов питания, топлива и медикаментов. Глава администрации Константин Бусыгин в ежедневном режиме общается с акимом Кызылординской области Гульшарой Абдыкаликовой. Правоохранительные структуры Казахстана, находящиеся в городе Байконуре, через оперативный штаб информируют о ситуации, складывающейся в ближайших населённых пунктах.

    Особое внимание было уделено в эти дни организации возвращения в город жителей Байконура, находящихся в городах Казахстана на зимних каникулах. Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе городской администрации, все автобусы с байконурцами благополучно прибыли из Алматы, Шымкента, Актобе, часть горожан добралась до Байконура поездами, движение которых возобновилось.

    Город Байконур, большую часть жителей которого составляют казахстанцы, живет и функционирует в штатном режиме.

    Во время видеоконференции по усилению безопасности комплекса «Байконур», которую с руководством космического комплекса провел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, было отмечено, что город и космодром работают, панических настроений нет.


    Теги:
    Байконур Кызылординская область Освоение космоса ЧП-2022
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