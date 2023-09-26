МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о запуске космических экипажей с космодрома Байконур.

Космодром Байконур был построен на территории КазССР в 1957 году, тогда же его ввели в эксплуатацию. Отсюда 4 октября того же года был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 года с Байконура в космос впервые полетел человек — Юрий Гагарин. Этот день является значимым не только для постсоветских республик, но и всего мира — именно тогда человечество начало не только мечтать о космосе, но и двигаться в сторону звезд и неизведанных миров.

25 февраля 1993 года Агентство космических исследований было преобразовано в Национальное Аэрокосмическое агентство при Кабинете министров. Генеральным директором НАКА РК был назначен первый казахский космонавт Токтар Аубакиров. Также на Байконуре создаётся управление НАКА “Космодром Байконур” под руководством казахстанского ученого Меирбека Молдабекова.

Казахстан получил возможность продолжать собственное освоение космоса, а также обеспечил возможность полетов для своих космонавтов — Токтара Аубакирова, выполнившего первую национальную научную программу в космосе, и Талгата Мусабаева, трижды совершившего космические полёты и ставшего на тот период рекордсменом пребывания на орбите. Он в качестве капитана экипажа провёл на орбите более 200 суток, а также успешно завершил несколько экспериментов.