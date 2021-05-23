НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Байкеры и полицейские проведут автопробег по улицам Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Управлением местной полицейской службы при поддержке байкерского клуба «ROAD BROTHERS MCC KAZAKHSTAN» планируется проведение автопробега «Мы за безопасность на дороге!» по центральным улицам столицы.

В автопробеге задействованы аварийные автомашины на эвакуаторах, а также автобусы с билбордами на тему профилактики аварийности, к колонне присоединятся мотоциклисты департамента полиции и известные байкеры.

Во время движения колонны будет организована профилактическая работа по громкоговорящим устройствам. Автопробег завершится у монумента «Байтерек», где будет организована «Приемная на дороге», во время которой жители и гости столицы напрямую, без предварительной записи смогут обратиться к сотрудникам полиции для оперативного решения наболевших вопросов.

Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма, необходимости снижения количества ДТП к минимуму. Автопробег призывает соблюдать правила дорожного движения, рекомендует всем участникам дорожного движения повысить внимательность, помнить, что это огромная ответственность.

Маршрут передвижения автопробега «Мы за безопасность на дороге»:

В 10:00 часов - выезд на автопробег с ул. Жетыген 16: – по ул.Жетыген поворот направо на ул. Пушкина, по ул. Пушкина поворот налево, на пр. Абылай хана, по пр. Абылай хана поворот на пр. Б. Момышулы, по пр. Б. Момышулы поворот направо ул. Тауелсиздик, по ул. Тауелсиздик до ул. Кравцова, по ул. Кравцова на ул. Бараева, по ул. Бараева поворот направо на парковку «Салтанат сарайы» (остановка до 15 минут) – выезд на пр. Кабанбай батыра, по пр. Кабанбая батыра поворот направо, на Коргальжинское шоссе до пр. Туран, по пр. Туран до пр. Богенбая батыра, по пр. Богенбая батыра поворот направо на пр. Республики, по ул. Ташенова поворот направо, на ул. Амман до ул. Мангилик Ел, по ул. Мангилик Ел поворот направо, на ул. Рыскулова, по ул. Рыскулова поворот направо, на ул.Акмешит, по ул. Акмешит заезд на парковку «Mega Silk Way» (остановка до 15 минут) – выезд на ул. Рыскулова до пр.Кабанбая батыра, по пр. Кабанбая батыра поворот направо на ул. Кунаева до ул. Туркестан, по ул. Туркестан поворот направо ул. Достык, по ул. Достык заезд на парковку «Байтерек». Проведение акции «Приемная на дороге» у монумента «Байтерек».