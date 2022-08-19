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Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
19 Августа 2022 15:50

Бәйге-марафон пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 30 сентября в стране пройдет многодневный бәйге-марафон. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Минстерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в Петропавловске мы провели большой конкурс среди акиматов, среди государственных служащих. Затем в Жетысуской области прошли игры сельской молодежи. Также сегодня в Нур-Султане проходит спартакиада среди сотрудников министерств. Это продлится до воскресенья. В сентябре в Шымкенте пройдет республиканская спартакиада среди слабослышащих. 1 сентября планируем провести «Туран барсы» в городе Туркестане. Также с 15 по 30 сентября планируем провести многодневный бәйге-марафон. Он начинается в Нур-Султане, проидет через Карагандинскую, Улытаускую области. Участвует по 20 команд из каждой области», - сказал Бекболат Байжанов.

По его словам, сегодня в стране систематически занимаются спортом 6,5 млн человек. Это составляет 34,2 % от общего числа жителей страны.


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